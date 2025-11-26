Lucia Annibali | Troppo spesso viene detto alla vittima che poteva fare di più

"L’amore protegge", "Stop alla violenza", "Io non ho paura". Sono questi alcuni messaggi che ieri mattina gli studenti presenti al Convegno "Insieme per rompere il silenzio", organizzato dalla Prefettura di Pesaro e Urbino, hanno voluto lanciare in occasione della Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’iniziativa che ha visto protagonisti tanti giovani in rappresentanza di alcune scuole superiori del territorio (Polo 3 di Fano, Liceo Artistico Mengaroni, Istituto Tecnico Benelli e Scuola del Libro di Urbino) che hanno regalato esibizioni a tema, tra teatro, musica e danza, ma anche contributi fotografici e video. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

