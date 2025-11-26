Luce in vetrina | la piazza di Roma firmata da Fabrizio Cicero
Una vetrina che diventa scena urbana, la luce che smette di essere solo addobbo e si trasforma in racconto condiviso: con Questa non è una luminaria, l’artista Fabrizio Cicero porta a Piano Terra un intervento che invita chi passa in Piazza Grecia a fermarsi, osservare e interrogarsi su ciò che, davvero, illumina una comunità. Il . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Festa di Luce: Contest di Natale a Sarroch! Cari abitanti e negozianti di Sarroch, Siamo entusiasti di annunciare il nostro Contest di Natale! Quest’anno, incoraggiamo tutti voi a partecipare per vincere il titolo di “Casa e Vetrina Migliore”! Periodo di parte - facebook.com Vai su Facebook
Una vetrina d’orgoglio a Roma. Esposta la Bibbia di Borso. In Senato il gioiello Estense - Necci (Gallerie Estensi di Modena): "La tutela dei beni per noi è essenziale ma altrettanto rilevante è la loro valorizzazione". Lo riporta msn.com
Marche in vetrina al concorso ippico Piazza di Siena a Roma - Le Marche, e in particolare le eccellenze enogastronomiche marchigiane, saranno protagoniste per il terzo anno consecutivo, in occasione del Concorso ippico internazionale "Piazza di Siena", giunto ... ansa.it scrive
Rinasce piazza Augusto Imperatore: nuova luce per il Mausoleo di Roma antica - Piazza Augusto Imperatore torna a nuova vita, grazie a un ambizioso intervento di riqualificazione urbana e valorizzazione che la restituisce alla città come spazio aperto, armonico e accessibile. Scrive romatoday.it