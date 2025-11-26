Luce il nuovo singolo di Jacky Marc | un viaggio dalla fragilità alla rinascita
Il giovane cantautore padovano Jacky Marc torna il 21 novembre su tutti i digital store con il nuovo brano “Luce”, pubblicato dall’etichetta discografica Pink Records e distribuito da Altafonte Italia. Con questo singolo l’artista punta a confermare il successo dei precedenti lavori: “Fuego nella. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it
Leggi anche questi approfondimenti
Fiorello and Friends. Jovanotti · Magari (BROOKLYN STUDIO, JOVA SESSION 25). BUONGIORNO! Che la luce di questo nuovo giorno porti con sé energia buona, sorrisi e un po’ di quella magia che solo Fiorello sa regalarci ogni volta. Ci aspetta una - facebook.com Vai su Facebook