Luca Zaia | Venezia mi vuole sindaco

Luca Zaia dice che Venezia lo vuole sindaco. E che sfondare il tetto delle 200 mila preferenze «significa aver lavorato bene per la mia terra. Il mio popolo mi è vicino». In un’intervista al Corriere della Sera l’ex governatore del Veneto è sibillino sul suo futuro: «Quello che voglio fare lo so solo io e lo capirete piano piano». Poi spiega: «Mi hanno candidato a tutto, da sindaco di Venezia a un posto da deputato fino all’Eni. Tutte ipotesi che comunque rimandano alla primavera-estate prossime». 7 mila preferenze a Venezia. Le 7 mila preferenze che ha preso a Venezia le spiega così: «I veneziani hanno voluto darmi un segnale che mi vogliono come sindaco. 🔗 Leggi su Open.online