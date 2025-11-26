Luca Zaia | Venezia mi vuole sindaco
Luca Zaia dice che Venezia lo vuole sindaco. E che sfondare il tetto delle 200 mila preferenze «significa aver lavorato bene per la mia terra. Il mio popolo mi è vicino». In un’intervista al Corriere della Sera l’ex governatore del Veneto è sibillino sul suo futuro: «Quello che voglio fare lo so solo io e lo capirete piano piano». Poi spiega: «Mi hanno candidato a tutto, da sindaco di Venezia a un posto da deputato fino all’Eni. Tutte ipotesi che comunque rimandano alla primavera-estate prossime». 7 mila preferenze a Venezia. Le 7 mila preferenze che ha preso a Venezia le spiega così: «I veneziani hanno voluto darmi un segnale che mi vogliono come sindaco. 🔗 Leggi su Open.online
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
REGIONALI | Vincono Alberto Stefani e la Lega, stravince Luca Zaia. Mai, nella storia delle elezioni regionali, un candidato consigliere si era avvicinato ai 203.054 voti con cui il presidente uscente ha dominato le urne venete. #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Oggi ci sono tre vincitori: i candidati presidente eletti, il centrosinistra e Luca Zaia. C’è una sola sconfitta: Giorgia Meloni. Del resto se prendi in giro tutti su tasse, sicurezza e costo della vita prima o poi gli italiani se ne accorgono Vai su X
Luca Zaia: «Venezia mi vuole sindaco» - E che sfondare il tetto delle 200 mila preferenze «significa aver lavorato bene per la mia terra. Segnala open.online
Zaia: «Nei voti a Venezia c’è un segnale: mi vogliono sindaco. Ora mi dedicherò di più al partito» - Il presidente uscente, candidato consigliere, ha ottenuto 203 mila preferenze: «Mi piacciono le sfide impossibili, sono un uomo da pantano» ... Secondo corriere.it
Luca Zaia, 200mila preferenze: «È il ringraziamento dei veneti» - Fratelli d’Italia che rispetto alle ultime Europee dimezza i consensi. Lo riporta ilgazzettino.it