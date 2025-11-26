Luca Zaia record di voti in Veneto | Mi vogliono sindaco Il segnale dalle urne è più forte del previsto
L’ intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica approfondita sul suo straordinario successo elettorale e sul suo futuro all’interno della Lega e della politica nazionale. Aver superato il tetto delle 200 mila preferenze come candidato consigliere è un risultato senza precedenti nella storia politica italiana, che Zaia interpreta non solo come una vittoria personale, ma come il riconoscimento del buon lavoro svolto per la sua terra in 15 anni di governo. Questo consenso, massiccio e trasversale, rappresenta per lui il legame indissolubile con il suo popolo, un affetto che, sottolinea, gli è stato dimostrato anche in un contesto complesso come quello attuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
Approfondisci con queste news
Luca Zaia è superstar in Veneto. In Puglia invece si compie la Waterloo di Nichi Vendola, ma anche in Campania le sorprese non mancano tra vip, cacicchi, impresentabili: sommersi o salvati nell’interminabile tornata elettorale. Di Lorenzo Giarelli e Ilaria Proi - facebook.com Vai su Facebook
REGIONALI | Vincono Alberto Stefani e la Lega, stravince Luca Zaia. Mai, nella storia delle elezioni regionali, un candidato consigliere si era avvicinato ai 203.054 voti con cui il presidente uscente ha dominato le urne venete. #ANSA ansa.it/veneto/notizie… Vai su X
Zaia record, stoccate e strategie: «I 203mila voti? Sono la risposta ai veti su di me» - Alla conferenza stampa di ieri mattina al K3, la storica sede della Lega a Treviso, Luca Zaia ha rispolverato i cartelli dei tempi del Covid, solo che invece di scrivere i numeri ... Riporta ilgazzettino.it
Luca Zaia, record di voti in Veneto: “Mi vogliono sindaco”. Il segnale dalle urne è più forte del previsto - L'intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica ... Come scrive thesocialpost.it
L’exploit di Zaia. Mister 200mila voti ora si gode il successo - In Veneto si parla e si parlerà a lungo più del presidente uscente, o meglio uscito, quel ... Segnala msn.com