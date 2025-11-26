Luca Zaia record di voti in Veneto | Mi vogliono sindaco Il segnale dalle urne è più forte del previsto

Thesocialpost.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica approfondita sul suo straordinario successo elettorale e sul suo futuro all’interno della Lega e della politica nazionale. Aver superato il tetto delle 200 mila preferenze come candidato consigliere è un risultato senza precedenti nella storia politica italiana, che Zaia interpreta non solo come una vittoria personale, ma come il riconoscimento del buon lavoro svolto per la sua terra in 15 anni di governo. Questo consenso, massiccio e trasversale, rappresenta per lui il legame indissolubile con il suo popolo, un affetto che, sottolinea, gli è stato dimostrato anche in un contesto complesso come quello attuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

luca zaia record di voti in veneto mi vogliono sindaco il segnale dalle urne 232 pi249 forte del previsto

© Thesocialpost.it - Luca Zaia, record di voti in Veneto: “Mi vogliono sindaco”. Il segnale dalle urne è più forte del previsto

Approfondisci con queste news

luca zaia record votiZaia record, stoccate e strategie: «I 203mila voti? Sono la risposta ai veti su di me» - Alla conferenza stampa di ieri mattina al K3, la storica sede della Lega a Treviso, Luca Zaia ha rispolverato i cartelli dei tempi del Covid, solo che invece di scrivere i numeri ... Riporta ilgazzettino.it

luca zaia record votiLuca Zaia, record di voti in Veneto: “Mi vogliono sindaco”. Il segnale dalle urne è più forte del previsto - L'intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica ... Come scrive thesocialpost.it

luca zaia record votiL’exploit di Zaia. Mister 200mila voti ora si gode il successo - In Veneto si parla e si parlerà a lungo più del presidente uscente, o meglio uscito, quel ... Segnala msn.com

Cerca Video su questo argomento: Luca Zaia Record Voti