L’ intervista rilasciata da Luca Zaia, presidente uscente della Regione Veneto e protagonista assoluto delle recenti elezioni regionali, offre una panoramica approfondita sul suo straordinario successo elettorale e sul suo futuro all’interno della Lega e della politica nazionale. Aver superato il tetto delle 200 mila preferenze come candidato consigliere è un risultato senza precedenti nella storia politica italiana, che Zaia interpreta non solo come una vittoria personale, ma come il riconoscimento del buon lavoro svolto per la sua terra in 15 anni di governo. Questo consenso, massiccio e trasversale, rappresenta per lui il legame indissolubile con il suo popolo, un affetto che, sottolinea, gli è stato dimostrato anche in un contesto complesso come quello attuale. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Luca Zaia, record di voti in Veneto: “Mi vogliono sindaco”. Il segnale dalle urne è più forte del previsto