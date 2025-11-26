Lotto vinti oltre 12mila euro a Latina

Esulta il Lazio con il Lotto. Nel concorso di martedì 25 novembre 2025, come riporta Agipronews, è stata realizzata una tripletta da 31.550 euro: in via Duca del Mare a Latina, premio da 12.050 euro grazie a quattro terni e una quaterna, mentre in via Casilina Sud a Frosinone e in via Lionello Matteucci a Rieti vinti 9.750 euro con tre ambi e un terno. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,2 milioni di euro, per un totale di 1,17 miliardi di euro da inizio 2025 10eLotto, colpo da oltre 20mila euro a Roma. A segno il Lazio con il 10eLotto. Come riporta Agipronews, colpo da oltre 20mila euro a Roma nell’ultimo concorso di martedì 25 novembre. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

