Lotto festa grande a Napoli e provincia | vincite per oltre 20mila euro
Campania in festa con il Lotto. Nel concorso di martedì 25 novembre 2025, come riporta Agipronews, i premi più ricchi hanno portato nella regione 74.075 euro.Festeggiano anche Napoli e la sua provincia. Vinti 12.500 euro in via Marina Grande a Napoli, grazie a un ambo; 11.875 euro e 9.750 euro. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
