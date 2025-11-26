lotti altra vittoria e con il record bis alla san francesco marathon

La San Francesco Marathon ’25 resta impressa tutta in un’immagine destinata a rimanere nella memoria del running italiano: fra i 2.200 atleti partecipanti Lorenzo Lotti, romagnolo di Predappio dove è anche assessore allo sport, taglia per primo il traguardo di fronte alla Basilica papale di Santa Maria degli Angeli, braccia al cielo, fermando il cronometro sul suo nuovo personal best: 2.28’44“. Racconta il maratoneta pluridecorato: "Per me che ho vinto anche la prima edizione, si tratta di una straordinaria doppietta, un successo che va oltre il risultato tecnico: è il simbolo perfetto di una manifestazione che unisce performance, spiritualità, territorio e cuore". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

