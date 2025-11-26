? Ariete La giornata del 26 novembre caro Ariete, porta un’energia dinamica, quasi irrequieta, che spinge a prendere decisioni rapide e a non rimanere in attesa che le cose accadano da sole. La Luna in un segno amico favorisce il coraggio e l’iniziativa personale, soprattutto in ambito professionale, dove potresti ritrovarti davanti a una scelta che richiede lucidità e una certa dose di audacia. È un buon momento per mettere ordine tra priorità e desideri reali, evitando di disperdere la tua forza in troppi fronti contemporaneamente. In amore, la comunicazione acquista un ruolo centrale: un gesto o una parola possono aprire spazi di comprensione più profondi oppure creare fraintendimenti, quindi scegli con cura il modo in cui ti esprimi. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - L'oroscopo di oggi - mercoledì 26 novembre 2025