L'oro del salto in lungo scagionato dal doping grazie alle telecamere di un ospedale | si vede tutto
Il campione del mondo nel salto in lungo a Eugene 2022, il cinese Wang Jianan, è stato assolto dopo essere stato trovato positivo alla terbutalina. Decisive per scagionarlo sono state le immagini delle telecamere di sicurezza di un'ospedale: l'inalazione era stata involontaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Approfondisci con queste news
Oggi Milazzo. . . Il campione italiano di salto in lungo racconta la storia della sua carriera. E il ritorno a #milazzo OggiMilazzoSport - Produzione Hi-Fly Communication & VideoSolutions https://is.gd/Ackpni - facebook.com Vai su Facebook
L’oro del salto in lungo scagionato dal doping grazie alle telecamere di un ospedale: si vede tutto - Il campione del mondo nel salto in lungo a Eugene 2022, il cinese Wang Jianan, è stato assolto dopo essere stato trovato positivo alla terbutalina ... Secondo fanpage.it
Furlani torna in Italia dopo l'oro nel salto in lungo: "Una medaglia che significa tutto" - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso il sostegno di Pechino a Damasco per "raggiungere la pace in tempi rapidi". Da ilfattoquotidiano.it
Chi è Mattia Furlani, oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo - Il nuovo fenomeno dell'atletica leggera italiana si chiama Mattia Furlani, splendido protagonista ai Mondiali di Tokyo 2025, con la medaglia d'oro nel salto in lungo. Secondo ilgiornale.it