L'oro del salto in lungo scagionato dal doping grazie alle telecamere di un ospedale | si vede tutto

Fanpage.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il campione del mondo nel salto in lungo a Eugene 2022, il cinese Wang Jianan, è stato assolto dopo essere stato trovato positivo alla terbutalina. Decisive per scagionarlo sono state le immagini delle telecamere di sicurezza di un'ospedale: l'inalazione era stata involontaria. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

oro salto lungo scagionatoL’oro del salto in lungo scagionato dal doping grazie alle telecamere di un ospedale: si vede tutto - Il campione del mondo nel salto in lungo a Eugene 2022, il cinese Wang Jianan, è stato assolto dopo essere stato trovato positivo alla terbutalina ... Secondo fanpage.it

Furlani torna in Italia dopo l'oro nel salto in lungo: "Una medaglia che significa tutto" - Il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha promesso il sostegno di Pechino a Damasco per "raggiungere la pace in tempi rapidi". Da ilfattoquotidiano.it

Chi è Mattia Furlani, oro ai Mondiali di Tokyo nel salto in lungo - Il nuovo fenomeno dell'atletica leggera italiana si chiama Mattia Furlani, splendido protagonista ai Mondiali di Tokyo 2025, con la medaglia d'oro nel salto in lungo. Secondo ilgiornale.it

Cerca Video su questo argomento: Oro Salto Lungo Scagionato