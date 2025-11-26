Lorenzo Salvetti chi è il cantante passato da X Factor ad Amici
Spesso la partecipazione a un talent è il vero punto di partenza per chi sogna la musica: un trampolino che apre le porte del mondo discografico e, in alcuni casi, anche di percorsi artistici totalmente nuovi. Dopo aver calcato il palco di programmi come Amici o X Factor, c’è chi prova Sanremo Giovani, chi pubblica dischi, chi apre concerti e chi arriva persino a costruirsene di propri. Lorenzo Salvetti ha scelto un percorso un po’ diverso. Dopo l’esperienza a X Factor e l’uscita dei suoi primi singoli, ha deciso di mettersi di nuovo in gioco affrontando un’altra sfida: entrare nella scuola di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it
