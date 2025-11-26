Lorenzo Fragola pubblica oggi il nuovo singolo Storte

È disponibile da oggi in tutti gli store digitali Storte, il nuovo brano inedito di Lorenzo Fragola ( Numero UnoSony Music ). Il pezzo arriva spinto dalla necessità del cantautore di condividere la sua musica, la sua storia, il suo punto di vista sul mondo, una visione che si traduce oggi in una ballad intensa e personale, scritta insieme a Mameli e Andrea Bonomo, che da venerdì 28 novembre sarà disponibile anche per la programmazione radiofonica. " Storte – racconta Fragola – è una canzone che parla della fine di una relazione con uno sguardo maturo e consapevole, senza rancore e senza colpa, ma con il desiderio che anche i momenti di chiusura possano essere compresi e accettati per quello che sono.

LORENZO FRAGOLA: "HO TRENT'ANNI E ADESSO FACCIO QUELLO CHE MI VA" X Factor, Sanremo, poi lo stop. Per ripartire: il cantautore pubblica "Storte". L'intervista Leggi tutto https://www.rockol.it/news-755565/lorenzo-fragola-nuovo-singolo-storte-int - facebook.com Vai su Facebook

“Non è finita finché non è finita. Sono più vivo che mai e da grande voglio fare il cantante” #LorenzoFragola #LeIene Vai su X

LORENZO FRAGOLA: fuori oggi 26 novembre il nuovo singolo STORTE - Da oggi è disponibile in tutti gli store digitali “Storte”, il nuovo brano inedito di Lorenzo Fragola (Numero Uno/Sony Music), che sarà in rotazione radiofonica da venerdì 28 novembre. Segnala megamodo.com

Lorenzo Fragola: "Ho trent'anni e adesso faccio quello che mi va" - La voglia di ripartire, prima di tutto da se stesso, con ritmi dettati dalla passione e non dalle logiche di mercato. Scrive rockol.it

Lorenzo Fragola: “Sì, sono Lorenzo e no, non sono morto” - In un emozionante monologo, Lorenzo Fragola ha parlato del periodo lontano dai riflettori, della depressione e della sua rinascita. Secondo notiziemusica.it