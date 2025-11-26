Lorenzo Bertelli nuovo presidente esecutivo di Versace

Lorenzo Bertelli è pronto a guidare Versace come nuovo presidente esecutivo, ruolo che assumerà ufficialmente non appena sarà completata l’acquisizione della maison da parte del gruppo Prada, in un’operazione da 1,25 miliardi di euro. L’indicazione arriva direttamente da Bertelli, che ha confermato la nomina spiegando che il closing è ormai imminente. Il manager ha chiarito che, almeno per il primo anno, non sono previsti cambiamenti radicali: l’attuale team creativo e gestionale sarà confermato. La priorità sarà osservare, ascoltare e costruire una strategia condivisa con le persone che già lavorano nella casa di moda. 🔗 Leggi su Ildenaro.it