Loredana Berté attacca Ozpetek | I tuoi zero mi hanno rotto le pa**e
In un'intervista Loredana Berté ha spiegato che Ferzan Ozpetek ha il dente avvelenato con lei per un no che gli disse nel 2001: non accettò un ruolo ne Le fate ignoranti. 🔗 Leggi su Ildifforme.it
"L'idea di avvicinarmi alla morte, di dover lasciare questa Terra, è proprio fastidiosa. Purtroppo sono in quella fase della vita in cui inizi a pensarci" Un pensiero, questo di Loredana Bertè, che negli ultimi due anni ricorre spessissimo ha ammesso.
LOREDANA BERTÈ. "50 VOLTE BELLISSIMA" Ho sempre detto che la mia vita è il risultato di ciò che ho visto e vissuto. Per i miei cinquant'anni di carriera ho voluto regalarmi un album di ricordi, perché alla fine io sono anche ciò che è stato scattato e che rest