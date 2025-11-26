Long Covid la Regione lancia la rete degli ambulatori e il censimento dei pazienti
Un tavolo di lavoro sul Long Covid: è il progetto che l'assessorato al Welfare di Regione Lombaria sta portando avanti per il 2026. Si parte dalla constatazione che, con la fine della pandemia, gli ambulatori multidisciplinari che erano stati aperti per studiare il fenomeno del Long Covid sono stati chiusi, ma la malattia non è scomparsa, anzi. «Il Long Covid è una malattia complessa - spiega Paolo Bonfanti, primario di Malattie Infettive alla Fondazione Irccs San Gerardo dei Tintori di Monza e ordinario in Malattie Infettive e Tropicali alla Bicocca - non dà solo aggravamenti respiratori, ma anche complicazioni neurologiche, perdita di memoria e stanchezza cronica, quindi bisogna mettere insieme più specialisti che se ne occupano per diagnosticarlo e curarlo». 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
