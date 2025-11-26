Londra edificio in fiamme | 25 autopompe per domare il rogo
Un grosso incendio ha colpito un edificio nella zona ovest di Londra, a Southall. Le fiamme sono divampate in un palazzo a due piani su Bridge Road, dove i vigili del fuoco sospettano la presenza di fuochi d'artificio all'interno della struttura. L'intervento è stato immediato: circa 150 pompieri e 25 autopompe sono stati mobilitati per contenere le fiamme e impedire che il rogo si estendesse agli edifici vicini. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, tre quarti della struttura - composta da un magazzino e da uno spazio commerciale - sono andati distrutti. Le autorità hanno definito l'incidente "grave" e hanno invitato i residenti della zona a tenere porte e finestre chiuse per evitare l'inalazione dei fumi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
