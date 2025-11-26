Londra edificio in fiamme | 25 autopompe per domare il rogo

Tgcom24.mediaset.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un grosso incendio ha colpito un edificio nella zona ovest di Londra, a Southall. Le fiamme sono divampate in un palazzo a due piani su Bridge Road, dove i vigili del fuoco sospettano la presenza di fuochi d'artificio all'interno della struttura. L'intervento è stato immediato: circa 150 pompieri e 25 autopompe sono stati mobilitati per contenere le fiamme e impedire che il rogo si estendesse agli edifici vicini. Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza, tre quarti della struttura - composta da un magazzino e da uno spazio commerciale - sono andati distrutti. Le autorità hanno definito l'incidente "grave" e hanno invitato i residenti della zona a tenere porte e finestre chiuse per evitare l'inalazione dei fumi. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

londra edificio in fiamme 25 autopompe per domare il rogo

© Tgcom24.mediaset.it - Londra, edificio in fiamme: 25 autopompe per domare il rogo

Scopri altri approfondimenti

londra edificio fiamme 25Londra, edificio in fiamme: 150 vigili del fuoco sul posto con 25 autopompe - Si ritiene che il palazzo contenesse fuochi d'artificio, hanno detto i vigili del fuoco di ... Da msn.com

londra edificio fiamme 25Londra, incendio in un magazzino: densa colonna di fumo - Sul posto sono intervenuti oltre 150 vigili del fuoco e più di 20 autopompe, con il London Fire Brig ... Lo riporta tg24.sky.it

londra edificio fiamme 25Una colonna di fumo per un incendio nella zona ovest di Londra - (askanews) – Una alta colonna di fumo si è levava da un magazzino nella zona di Southall, nella zona ovest di Londra, a causa di un vasto incendio. Lo riporta askanews.it

Cerca Video su questo argomento: Londra Edificio Fiamme 25