L' omicidio di Willy Monteiro definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi Appello ter per il fratello Gabriele

Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. E’ quanto hanno deciso i giudici della quinta sezione penale della Cassazione nel procedimento legato all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di un feroce pestaggio la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 nel centro di Colleferro, in provincia di Roma. Per il maggiore dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me

