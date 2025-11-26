L' omicidio di Willy Monteiro definitivo l' ergastolo per Marco Bianchi Appello ter per il fratello Gabriele
Ergastolo definitivo per Marco Bianchi e un nuovo processo di appello, il terzo, per il fratello Gabriele. E’ quanto hanno deciso i giudici della quinta sezione penale della Cassazione nel procedimento legato all’omicidio di Willy Monteiro Duarte, ucciso nel corso di un feroce pestaggio la notte tra il 5 e 6 settembre del 2020 nel centro di Colleferro, in provincia di Roma. Per il maggiore dei. 🔗 Leggi su Feedpress.me
Scopri altri approfondimenti
La Cassazione, nell'ambito dell'omicidio di Willy Monteiro, ha reso definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi e ha disposto la celebrazione di un nuovo appello, il terzo, per il fratello Gabriele per ridiscutere le attenuanti generiche concesse nell'appello bis in cui - facebook.com Vai su Facebook
Oggi arriva nelle sale italiane #40Secondi, il nuovo film di Vincenzo Alfieri che ricostruisce la vicenda del brutale omicidio di Willy Monteiro Duarte; presentato alla Festa del Cinema di Roma 2025, dove il cast si è aggiudicato il Premio Menzione Speciale Prog Vai su X
Omicidio Willy Monteiro: per Marco Bianchi ergastolo definitivo, nuovo appello per Gabriele - I Bianchi erano stati condannati all'ergastolo in primo grado, pena ridotta a 24 anni nel primo processo d'appello e di nuovo mutata nell'appello bis ... Lo riporta notizie.it
Omicidio Willy, appello ter per Gabriele Bianchi. “Ridiscutere le attenuanti”. Definitivo l’ergastolo al fratello Marco - Il terribile pestaggio avvenuto tra il 5 e il 6 settembre 2020 a Colleferro nel quale perse la vita il 21enne di Paliano. Come scrive quotidiano.net
FLASH: Omicidio Willy, definitivo l'ergastolo per Marco Bianchi. La sentenza della Cassazione - Definitive le condanne anche per gli altri due imputati, 23 anni per Francesco Belleggia e 21 anni per Mario Pincarelli ... Lo riporta affaritaliani.it