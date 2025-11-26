L’omicidio della escort Vasilica Potincu Il pm chiede il giudizio immediato per Mostoni | È lui l’assassino
Legnano (Milano), 26 novembre 2025 – Giudizio immediato per il ventinovenne Andrea Mostoni, operaio di Robecco sul Naviglio, fermato pochi giorni dopo l’omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto il 25 maggio a Legnano. Lo ha chiesto il pubblico ministero di Busto Arsizio Ciro Caramore, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Il magistrato è certo del quadro accusatorio a carico del giovane che alla escort aveva prestato 70mila euro, forse convinto che la donna avrebbe smesso di prostituirsi. La escort Katty uccisa a Legnano, quel messaggio di Andrea Mostoni agli amici dopo il delitto: “Stasera arriverò tardi” La premeditazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Scopri altri approfondimenti
Escort uccisa a Legnano, chiesto il giudizio immediato per il robecchese Andrea Mostoni - facebook.com Vai su Facebook
L’omicidio della escort Vasilica Potincu. Il pm chiede il giudizio immediato per Mostoni: “È lui l’assassino” - Legnano, la Procura è certo del quadro accusatorio nei confronti del 35enne di Robecco sul Naviglio nel maggio di quest’anno ... Riporta ilgiorno.it
Omicidio di Vasilica Potincu, la Procura chiede il giudizio immediato per Andrea Mostoni - Mostoni, 29enne di Robecco sul Naviglio, era stato fermato a fine maggio come indiziato di delitto per l’omicidio di Vasilica Potincu ... Come scrive legnanonews.com
Svolta nell’omicidio di Vasilica Potincu, trovata con un coltello nella schiena: perquisizioni in casa di un uomo - Nella mattinata di mercoledì 28 maggio 2025 è scattata una perquisizione dei carabinieri della Compagnia di ... Secondo ilgiorno.it