Legnano (Milano), 26 novembre 2025 – Giudizio immediato per il ventinovenne Andrea Mostoni, operaio di Robecco sul Naviglio, fermato pochi giorni dopo l’omicidio di Vasilica Potincu, avvenuto il 25 maggio a Legnano. Lo ha chiesto il pubblico ministero di Busto Arsizio Ciro Caramore, che ha coordinato le indagini condotte dai carabinieri della Compagnia di Legnano. Il magistrato è certo del quadro accusatorio a carico del giovane che alla escort aveva prestato 70mila euro, forse convinto che la donna avrebbe smesso di prostituirsi. La escort Katty uccisa a Legnano, quel messaggio di Andrea Mostoni agli amici dopo il delitto: “Stasera arriverò tardi” La premeditazione . 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’omicidio della escort Vasilica Potincu. Il pm chiede il giudizio immediato per Mostoni: “È lui l’assassino”