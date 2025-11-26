L’olivo custode dei terrazzamenti liguri | Coldiretti celebra la giornata mondiale
In occasione della Giornata mondiale dell’olivo di mercoledì 26 novembre, Coldiretti Liguria mette al centro la pianta che più di ogni altra racconta l’identità della regione. L’olivo è un elemento ambientale, storico e culturale radicato nelle vallate e nelle colline terrazzate, modellate nel. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
