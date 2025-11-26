Logistica italiana tra boom di fatturato e sfida della sostenibilità
In Italia la logistica sta vivendo un momento di svolta, in cui risultati economici record si intrecciano con sfide inedite e nuove responsabilità. Numeri, piattaforme digitali e regole più stringenti ridisegnano la filiera, mentre sostenibilità, trasparenza e controllo dei rischi diventano condizioni essenziali per competere, crescere e proteggere l’intero sistema produttivo. Un record che ridefinisce . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
Approfondisci con queste news
Nord Africa, India e ancora Buona Speranza: i nuovi orizzonti per la logistica italiana Ascesa e declino di alcune delle principali rotte marittime mondiali tra i temi dell’ultimo Business Meeting Container Italy LEGGI L'ARTICOLO: - facebook.com Vai su Facebook
Il Logistico dell’Anno 2025: la logistica italiana si apre al mondo ilnautilus.it/trasporti/logi… Vai su X
Logistica italiana da record, i principali operatori fatturano insieme quasi 2,5 miliardi di euro - Il 2024 conferma la centralità della logistica per l’economia italiana, tra crescita, sostenibilità e innovazione digitale. Lo riporta informatorenavale.it
Boom mercato globale logistica,nel 2030 a 6mila miliardi dollari - E' una crescita senza fine quella del mercato globale della logistica che, entro il 2030 - Come scrive ansa.it