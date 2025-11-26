Locanda Case Vecie | We are two dots in concerto

Venerdì 28 novembre 2025 torneranno live i bravissimi @wearetwodots per allietarvi con il loro delicato sound acustico, durante la cena nella sala al primo piano. Oltre al menu autunnale, ci saranno anche alcuni piatti fuori carta a tema natalizio: «Trascorreremo una piacevolissima serata insieme. 🔗 Leggi su Veronasera.it © Veronasera.it - Locanda Case Vecie: We are two dots in concerto

Altri contenuti sullo stesso argomento

Neve cannella e ghirlande is the new sole cuore amore versione inverno ? Questo sabato 29 per entrare nel mood delle feste natalizie Di Sana Pianta ha organizzato un altro dei suoi meravigliosi workshop alla Locanda case vecie! Per l’occasione, la locan - facebook.com Vai su Facebook

Locanda Case Vecie: un rifugio sicuro per chi ama natura, buon vino e buon cibo - Uno degli elementi più interessanti del Mondo Vitivinicolo Italiano professionale è la sua complessità, un comparto dalle mille sfaccettature che su tutto il Territorio Nazionale coinvolge oltre 240 ... Segnala corrieredelvino.it

We are two dots - Live music alla Locanda Case Vecie - Li abbiamo già visti esibirsi in Locanda l'anno scorso e ci hanno conquistato con il loro mix di musica pop e ... Da veronasera.it

Musica in locanda Case Vecie - Triple rock - Un’occasione perfetta per trascorrere una serata tra amici, immersi nella natura, con: ?? la buona musica dei Triple Rock ??? i sapori ... Secondo veronasera.it