Lo stupro choc e l' immigrazione che fa paura

No, non è sfortuna e nemmeno statistica. Se lo stesso parco di Tor Tre Teste, a Roma Est, è stato teatro ad agosto di una violenza sessuale ai danni di una signora sessantenne che portava a spasso il cane, e che fu aggredita da un uomo di 26 anni originario del Gambia; se quell’uomo, pochi giorni prima, era stato già accusato di un’altra aggressione a sfondo sessuale; e se ora viene fuori che sempre lì, lo scorso 25 ottobre, una coppia di ragazzi sono stati prima derubati, poi immobilizzato (lui), e infine violentata (lei) da una gang di uomini di nazionalità marocchina e tunisina, è ben difficile classificare tutto questo alla voce “casualità”. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Lo stupro choc e l'immigrazione che fa paura

