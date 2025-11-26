Lo Stupido Hotel chiude trasloco in Russia Qui situazione ingestibile a Mosca ci sono più opportunità

“Qui la situazione è diventata insostenibile, lascio tutto e farò l’albergatore a Mosca”. C’è un mix di amarezza e delusione nelle parole di Fabio Siva, da novembre del 2015 gestore dello Stupido Hotel di Miramare. La sua struttura alberghiera aveva fatto parlare tutta Italia, quando proprio Siva. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

