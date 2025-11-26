Igiene, casa, verde, socializzazione, istruzione. Si radunano gli idola fori di Bacone, i pregiudizi della piazza, nella favola della famiglia anglo-australiana che vive nel bosco e alla quale una sentenza nega pro tempore la potestà educativa e di vita insieme con tre figlioletti, provvisoriamente strappati per legge alla libertà familiare nella natura. Una donna del luogo dice che sono puliti, papà mamma e pargoli, e in effetti la loro è un’immagine di preziosa pulizia personale e abitativa; e aggiunge la brava e attenta donna del paesino di residenza abruzzese che non sa come facciano a esserlo, visto che non praticano l’uso dei detersivi e dei saponi e attingono l’acqua alla fonte, no acqua corrente. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Lo stile di vita della famiglia nel bosco è un esempio di resistenza alle ideologie dominanti