Poche ore fa, la catena americana di beauty store Ulta ha rilasciato uno spot natalizio già virale sui social media. Protagonisti del breve video dal titolo Holiday Happens Here sono i brand XO Khloé, Kylie Cosmetics, Iconic e Cécred insieme alle loro founder. Proprio così, nel filmato appaiano tutte insieme Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Paris Hilton e Tina Knowles – ex titolare di un salone di coiffure ma soprattutto madre della cantante Beyoncé con cui ha appunto lanciato il brand di haircare Cécred -. La scelta di Ulta Beauty pare così essere tutt’altro che casuale: oltre ad attirare i consumatori per i regali di Natale coinvolgendo alcune delle star più seguite sui social, lo spot racconta il momento storico attuale, in cui il business della bellezza è sempre più nelle mani delle celebs. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo spot di Natale di Ulta è la prova che il business della bellezza è in mano alle celebs