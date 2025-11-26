Lo spot di Natale di Ulta è la prova che il business della bellezza è in mano alle celebs

26 nov 2025

Poche ore fa, la catena americana di beauty store Ulta ha rilasciato uno spot natalizio già virale sui social media. Protagonisti del breve video dal titolo Holiday Happens Here sono i brand XO Khloé, Kylie Cosmetics, Iconic e Cécred insieme alle loro founder. Proprio così, nel filmato appaiano tutte insieme Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Paris Hilton e Tina Knowles – ex titolare di un salone di coiffure ma soprattutto madre della cantante Beyoncé con cui ha appunto lanciato il brand di haircare Cécred -. La scelta di Ulta Beauty pare così essere tutt’altro che casuale: oltre ad attirare i consumatori per i regali di Natale coinvolgendo alcune delle star più seguite sui social, lo spot racconta il momento storico attuale, in cui il business della bellezza è sempre più nelle mani delle celebs. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Lo spot di Natale di Ulta è la prova che il business della bellezza è in mano alle celebs

