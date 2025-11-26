Lo spot di Natale di Ulta è la prova che il business della bellezza è in mano alle celebs
Poche ore fa, la catena americana di beauty store Ulta ha rilasciato uno spot natalizio già virale sui social media. Protagonisti del breve video dal titolo Holiday Happens Here sono i brand XO Khloé, Kylie Cosmetics, Iconic e Cécred insieme alle loro founder. Proprio così, nel filmato appaiano tutte insieme Khloé Kardashian, Kylie Jenner, Paris Hilton e Tina Knowles – ex titolare di un salone di coiffure ma soprattutto madre della cantante Beyoncé con cui ha appunto lanciato il brand di haircare Cécred -. La scelta di Ulta Beauty pare così essere tutt’altro che casuale: oltre ad attirare i consumatori per i regali di Natale coinvolgendo alcune delle star più seguite sui social, lo spot racconta il momento storico attuale, in cui il business della bellezza è sempre più nelle mani delle celebs. 🔗 Leggi su Amica.it
News recenti che potrebbero piacerti
CASTING ATTORE PER SPOT DI NATALE Casting Call: Partecipa alla selezione per la realizzazione di spot. La produzione sta selezionando attori per un nuovo progetto pubblicitario dedicato al periodo natalizio. La ricerca è rivolta a performer affidabili e dis - facebook.com Vai su Facebook
Gli spot di Natale più belli di quest’anno: “Il primo è uno dei migliori degli ultimi dieci anni” - Ormai ogni anno le grandi aziende fanno a gara per preparare il video più toccante, da mandare in onda in televisione e mostrare ... Come scrive deejay.it
Lo spot di Natale più bello? Lo ha realizzato un pub in Irlanda - Una cosa è certa: riceverai sempre un caloroso benvenuto quando varcherai le nostre porte. tg24.sky.it scrive
Nuovo spot Rossotono per augurare buon Natale - Nel commercial, colorato e vivace, il vero Babbo Natale sceglie con amore i regali migliori facendo la spesa nei luminosi e accoglienti punti di vendita Rossotono, in contrapposizione a due finti ... Scrive myfruit.it