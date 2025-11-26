Lo sport diventa strumento di sensibilizzazione
Una mobilitazione trasversale quella di ieri in città nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative diffuse che spaziano dalla scuola allo sport, dal sindacato al territorio agricolo. La Cisl di Arezzo, attraverso la delegazione Fnp Cisl, ha incontrato il Prefetto Clemente Di Nuzzo per rilanciare l’importanza dell’ educazione sentimentale nelle scuole. Ilaria Paoletti (Ust Cisl), Rossana Rustichini (coordinatrice regionale politiche di genere), Santa Vitillo (coordinatrice uscente provinciale), Rita Gudini (RLS FNP Cisl Arezzo) e Giovanna Benci (coordinatrice entrante) hanno proposto percorsi strutturati per insegnare ai più giovani rispetto reciproco, consapevolezza emotiva e relazioni sane. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Il palazzetto dello sport diventa Pala Bcc Romagnolo "Metterci il nome - dice il presidente della banca, Roberto Romagnoli - per noi significa metterci la faccia". Stipulato un accordo quinquennale con il Volley club Cesena presieduto da Maurizio Morganti Leg - facebook.com Vai su Facebook
Oltre il gioco: quando lo sport diventa impresa, valori che guidano il futuro requadro.com/oltre-il-gioco… via @Requadro2 Vai su X
Lo sport diventa strumento di sensibilizzazione - Una mobilitazione trasversale quella di ieri in città nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative diffuse che spaziano dalla scuola allo sport, dal ... Da lanazione.it
Sport strumento di educazione, solidarietà e rispetto del Creato - Per questo va sostenuto e se ne parla anche a Pescasseroli nel XX Forum dell’Informazione Cattolica per la Custodia del Creato di ... Da famigliacristiana.it
Rieti, tumori al seno: lo sport diventa strumento di rinascita. Sport, sanità e... - Secondo il rapporto "I numeri del cancro in Italia 2024" pubblicato da Aiom (Associazione Italiana Oncologia Medica) ... Secondo ilmessaggero.it