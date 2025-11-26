Una mobilitazione trasversale quella di ieri in città nella Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, con iniziative diffuse che spaziano dalla scuola allo sport, dal sindacato al territorio agricolo. La Cisl di Arezzo, attraverso la delegazione Fnp Cisl, ha incontrato il Prefetto Clemente Di Nuzzo per rilanciare l’importanza dell’ educazione sentimentale nelle scuole. Ilaria Paoletti (Ust Cisl), Rossana Rustichini (coordinatrice regionale politiche di genere), Santa Vitillo (coordinatrice uscente provinciale), Rita Gudini (RLS FNP Cisl Arezzo) e Giovanna Benci (coordinatrice entrante) hanno proposto percorsi strutturati per insegnare ai più giovani rispetto reciproco, consapevolezza emotiva e relazioni sane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo sport diventa strumento di sensibilizzazione