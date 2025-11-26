Lo Spezia e quei rossi di troppo | è per distacco la squadra più cattiva d’Italia

Nella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Un'espulsione a testa per Hristov, Vignali e Cassata. La situazione in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Lo Spezia e quei rossi di troppo: è per distacco la squadra più "cattiva" d’Italia

Leggi anche questi approfondimenti

?Nel trentacinquesimo anniversario della sua uscita, torna nelle sale “Quei bravi ragazzi” di Martin Scorsese; al cinema Il Nuovo in via Colombo 99 a La Spezia, lunedì 17 alle 17:30, martedì 18 alle 21:00 e mercoledì 19 novembre alle 18:30. - facebook.com Vai su Facebook

Nella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Un'espulsione a testa per Hristov, Vignali e Cassata. La situazione in Europa - Nella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Riporta gazzetta.it