Lo Spezia e quei rossi di troppo | è per distacco la squadra più cattiva d’Italia

Gazzetta.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Un'espulsione a testa per Hristov, Vignali e Cassata. La situazione in Europa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

lo spezia e quei rossi di troppo 232 per distacco la squadra pi249 cattiva d8217italia

© Gazzetta.it - Lo Spezia e quei rossi di troppo: è per distacco la squadra più "cattiva" d’Italia

Leggi anche questi approfondimenti

spezia quei rossi troppoNella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Un'espulsione a testa per Hristov, Vignali e Cassata. La situazione in Europa - Nella recidiva è caduto Kouda, cacciato già due volte in stagione. Riporta gazzetta.it

Cerca Video su questo argomento: Spezia Quei Rossi Troppo