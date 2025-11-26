Firenze, 25 novembre 2025 – «La vera rivoluzione sarà quando, sentendo ’auguri e figli maschi’, le donne risponderanno ’vattene a.’». Lo scrittore e drammaturgo Stefano Massini tra gli applausi conclude così il suo intervento durante ‘ Un minuto di rumore ’, iniziativa promossa da QN per le Donne in occasione del 25 novembre. Nel Cortile della Dogana di Palazzo Vecchio, a Firenze, davanti a centinaia di studenti, il direttore artistico del Teatro della Toscana si sofferma sull’utilizzo delle parole nella lingua italiana. Perché è da quelle che – secondo lui – deve partire il cambiamento. «Noi continuiamo a usare parole che ci raccontano per quello che siamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Lo scrittore Massini: "Bisogna ribellarsi"