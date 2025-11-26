Lo schiaffo la recensione | una satira disturbante sulle famiglie disfunzionali

Uno sguardo impietoso sulla famiglia attraverso un espediente da cinecomic per mettere alla berlina fragilità e ipocrisie degli adulti. Dirige il tedesco Frédéric Hambalek. Al cinema dal 27 novembre con Lucky Red. Marielle, elemento centrale del titolo originale de Lo schiaffo (Was Marielle weiss), è un'adolescente dotata di superpoteri. A differenza degli eroi Marvel, però, non è capace di volare, correre alla velocità della luce o spostare gli oggetti con la forza del pensiero. Il superpotere di Marielle è sapere in ogni momento cosa stanno dicendo o facendo i suoi genitori. Questa capacità la ragazza l'ha acquisita dopo aver ricevuto un sonoro schiaffone da un'amichetta che aveva insultato, ma quando il padre e la madre apprendono la sua abilità le conseguenze sono devastanti. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Lo schiaffo, la recensione: una satira disturbante sulle famiglie (dis)funzionali