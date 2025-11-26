Lo hai ucciso per 80 euro? La mamma | era solo una voce
"Hai ucciso per 80 euro?". Questa domanda, fatta nel gennaio 2021 al telefono, intercettato, dalla mamma al figlio 14enne arrestato e che ha negato sdegnato la circostanza, riporta in aula al Tribunale di Monza la vicenda dei due baby killer del quartiere San Rocco. Era il 29 novembre 2020 quando Cristian Sebastiano, pusher 42enne, è stato ucciso con una trentina di coltellate dal 14enne assieme a un 15enne, anche loro consumatori abituali di droga, sotto i portici dei palazzi popolari in via Fiume, per rapinargli 5 grammi di cocaina. Ora alla sbarra ci sono la mamma del baby killer 14enne e altri tre con l’accusa di falsa testimonianza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
