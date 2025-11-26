lo chiamavano tenaglia la vita tra pali e gossip di lorenzo buffon

Nella Milano spagnola del Cinquecento, lungo la cerchia dei Bastioni, sulla strada che a nord-ovest portava al Borgo degli ortolani – el Burg di scigulatt – dove adesso, in piazzale Biancamano, poco distante dall’Arena, s’intersecano via della Moscova, viale Montello, via Bramante, viale Elvezia e via Legnano, si apriva Porta Tenaglia. Venne abbattuta già nel 1571. Poco meno di quattro secoli dopo, sempre a Milano, le parole “porta” e “tenaglia” si ritrovano nella biografia di Lorenzo Buffon, grande portiere di Milan e Inter negli anni Cinquanta e Sessanta del Novecento. Lorenzo Buffon è morto ieri, 25 novembre 2025: tra meno di un mese avrebbe compiuto 96 anni. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

