LIVE Milano-Olympiacos 2-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | secondo set combattuto a spuntarla sono le italiane

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5-6 Da ferma Piva, pipe vincente. 4-6 Murata Akimova, +2 Olympiacos grazie a Stevanovic. 4-5 Larga la parallela di Pietrini. 4-4 Incrociato vincente di Kubura, non arriva Akimova. 4-3 Peccano dai nove metri anche le elleniche. 3-3 Akimova sbaglia la battuta. 3-2 Larga la diagonale di Abderrahim. 2-2 Mani fuori di Kubura, top scorer delle sue con 10 punti. 2-1 Errore incredibile sotto rete di Kurtagic. 2-0 Primo tempo di Terzoglou che viene segnalato fuori. 1-0 Piva con la diagonale profonda. TERZO SET 25-27 Muro di Sartori, Milano sale 2-0! 25-26 Pietrini in diagonale, quarto set point! 25-25 Attacco vincente per le greche. 🔗 Leggi su Oasport.it

