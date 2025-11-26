LIVE Milano-Olympiacos 2-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | italiane vicine al traguardo della vittoria

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-16 Punto da ripetere. 23-17 Non passa l’attacco di Piva. 23-16 Vincente il contrattacco dell’Olympiacos. 23-15 Botta impressionante di Akimova, non contiene la difesa greca. 22-15 Bosio spedisce lunga la battuta. 22-14 L’Olympiacos è definitivamente uscita dal campo, Pietrini ne approfitta per aggiornare il suo score con il mani out. 21-14 Ancora Pietrini, ancora in parallela. 20-14 Muro Pietrini che appare ora divertita, 19-14 Invasione in fase d’attacco di Oikonomidou. 18-14 Sartori con il primo tempo. 17-14 Pietrini in parallela. 16-14 Contrattacco vincente dell’Olympiacos, mani fuori di Abderrahim. 🔗 Leggi su Oasport.it

live milano olympiacos 2 0 champions league volley femminile in diretta italiane vicine al traguardo della vittoria

