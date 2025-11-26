LIVE Milano-Olympiacos 2-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | italiane vicine al traguardo della vittoria
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 23-16 Punto da ripetere. 23-17 Non passa l’attacco di Piva. 23-16 Vincente il contrattacco dell’Olympiacos. 23-15 Botta impressionante di Akimova, non contiene la difesa greca. 22-15 Bosio spedisce lunga la battuta. 22-14 L’Olympiacos è definitivamente uscita dal campo, Pietrini ne approfitta per aggiornare il suo score con il mani out. 21-14 Ancora Pietrini, ancora in parallela. 20-14 Muro Pietrini che appare ora divertita, 19-14 Invasione in fase d’attacco di Oikonomidou. 18-14 Sartori con il primo tempo. 17-14 Pietrini in parallela. 16-14 Contrattacco vincente dell’Olympiacos, mani fuori di Abderrahim. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
MATCHDAY Numia Vero Volley Milano CEV Champions League Matchday 1 ? 21:00 Cosmote Sport 6 #osfp #Olympiacos #OlympiacosSFP #CLVolleyW Vai su X
Champions League: Milano-Olympiacos apre la Pool C - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Milano-Olympiacos, Champions League volley femminile in DIRETTA: esordio da non fallire - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Milano- Si legge su oasport.it
| Che Olimpia Milano! Colpaccio sull'Olympiacos al Forum - L'Olimpia Milano fa il colpaccio al Forum superando anche l'Olympiacos e conquistando la quarta vittoria consecutiva in EuroLeague. pianetabasket.com scrive
LIVE Olimpia Milano-Olympiacos 88-87, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: i meneghini soffrono nel finale ma calano il poker in Europa - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22:38 Termina qui la nostra diretta Live per questa sera. Riporta oasport.it