LIVE Milano-Olympiacos 1-0 Champions League volley femminile in DIRETTA | italiane in vantaggio dopo una partenza a rilento
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 2-2 Mani out di Abderrahim. 2-1 Di Iulio pecca in battuta. 1-1 Regalo dai nove metri per la Numia. 1-0 Muro di Pietrini ad inaugurare il secondo parziale. SECONDO SET 20.27 Come visibile dalle scelte, Lavarini ha optato per il turnover. Fuori Egonu, Danesi e Lanier. Dopo una partenza a rilento, Akimova e compagne hanno alzato i giri del motore e soggiogato la difesa dell’Olympiacos, male in ricezione nel finale del set. 25-18 Mani fuori di Sartori e primo set incassato da Milano! 24-18 Quinto punto per l’opposto Kubura. 24-17 Pietrini attacca e porta Milano a set point. 🔗 Leggi su Oasport.it
