LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cerca la reazione con Poeta in panchina

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Buonasera cominciamo la diretta di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La prima di Peppe Poeta da nuovo allenatore. E’ successo di tutto nelle ultime quarantotto ore in casa Olimpia Milano. Ettore Messina ha rassegnato a sorpresa le dimissioni e Peppe Poeta è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’EA7. Un cambio che sarebbe dovuto avvenire a fine stagione e che invece si è materializzato già a fine novembre per volontà dello storico allenatore siciliano. 🔗 Leggi su Oasport.it

live maccabi tel aviv olimpia milano eurolega basket 2026 in diretta si cerca la reazione con poeta in panchina

© Oasport.it - LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: si cerca la reazione con Poeta in panchina

Scopri altri approfondimenti

live maccabi tel avivDiretta Maccabi Tel Aviv Milano/ Streaming video tv: per rilanciarsi (Eurolega, oggi 26 novembre 2025) - Diretta Maccabi Tel Aviv Milano streaming video tv, oggi mercoledì 26 novembre 2025: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket. Riporta ilsussidiario.net

live maccabi tel aviv| Maccabi Tel Aviv vs Olimpia Milano: dove in TV, preview, diretta - L'Olimpia Milano, sotto la guida del nuovo coach Giuseppe Poeta, è arrivata ieri sera a Belgrado dove oggi pomeriggio giocherà la sfida contro il Maccabi Tel Aviv ... Lo riporta pianetabasket.com

Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta alle 18 - Olimpia Milano, il risultato della partita di Eurolega in diretta alle 18 ... Come scrive sport.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Live Maccabi Tel Aviv