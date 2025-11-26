LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Eurolega basket 2026 in DIRETTA | si cerca la reazione con Poeta in panchina
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.30: Buonasera cominciamo la diretta di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano Buonasera, e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano, match valevole per la tredicesima giornata dell’Eurolega 2025-2026. La prima di Peppe Poeta da nuovo allenatore. E’ successo di tutto nelle ultime quarantotto ore in casa Olimpia Milano. Ettore Messina ha rassegnato a sorpresa le dimissioni e Peppe Poeta è diventato ufficialmente il nuovo allenatore dell’EA7. Un cambio che sarebbe dovuto avvenire a fine stagione e che invece si è materializzato già a fine novembre per volontà dello storico allenatore siciliano. 🔗 Leggi su Oasport.it
