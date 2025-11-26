LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 88-102 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | buonissima la prima di Poeta

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Chiudiamo qui la nostra diretta. Milano torna così a vincere dopo tre sconfitte consecutive tra Italia ed Europa. In Eurolega è la settima vittoria su tredici partite giocate. Il prossimo impegno sarà venerdì 5 dicembre in casa del Baskonia. Shavon Shields è il miglior marcatore di Milano con 26 punti, ma importantissimi anche i 20 di Armoni Brooks. Dall’altra parte ci sono 21 di Walker (19 nel primo tempo) e 20 di Sorkin, ma molti a partita finita. FINISCE QUI! Netta vittoria dell’Olimpia Milano all’esordio da primo allenatore di Peppe Poeta. Un successo costruito con un eccezionale terzo quarto e poi con un ulteriore allungo nella prima metà dell’ultimo quarto. 🔗 Leggi su Oasport.it

