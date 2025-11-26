LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 62-79 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | super allungo milanese
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINSICE IL TERZO QUARTO! Dopo un inizio difficile, l’Olimpia si sblocca nel terzo quarto trascinata da uno scatenato Shavon Shields (23 punti) ed ora si presenta negli ultimi dieci minuti con un vantaggio decisamente rassicurante. 62-79 PIPPOOOOOO RICCIIIIII! Tap-in vincente dell’altro capitano milanese proprio sulla sirena. Nebo cancella Rayman con una super stoppata. Ultimi venti secondi. 62-77 BROOOOOOKS! Triplaaaaaa! Palla recuperata ancora dalla difesa milanese con Ellis che provoca il fallo in attacco di Santos. 62-74 Nebo non sbaglia dalla lunetta. 🔗 Leggi su Oasport.it
