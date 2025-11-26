CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano avanti di sei punti in un primo tempo in cui ha segnato ben 54 punti. Ci sono 13 punti per Shields e 10 per LeDay, mentre il Maccabi è trascinato dai 19 punti di Lonnie Walker. Non riesce il miracolo sulla sirena a LeDay. Grande difesa di Milano, che recupera palla. Ancora tre secondi a disposizione e Poeta chiama timeout per provare a costruire qualcosa. 48-54 Due liberi di Nebo. Mancano 16 secondi all’intervallo. 48-52 Nebo completa il gioco da tre punti. 48-51 NEBO! SCHIACCIATA CLAMOROSA! C’è anche il fallo di Clark. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 48-54, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: vantaggio milanese all'intervallo