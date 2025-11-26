LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 48-54 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | vantaggio milanese all’intervallo
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINISCE IL SECONDO QUARTO! Milano avanti di sei punti in un primo tempo in cui ha segnato ben 54 punti. Ci sono 13 punti per Shields e 10 per LeDay, mentre il Maccabi è trascinato dai 19 punti di Lonnie Walker. Non riesce il miracolo sulla sirena a LeDay. Grande difesa di Milano, che recupera palla. Ancora tre secondi a disposizione e Poeta chiama timeout per provare a costruire qualcosa. 48-54 Due liberi di Nebo. Mancano 16 secondi all’intervallo. 48-52 Nebo completa il gioco da tre punti. 48-51 NEBO! SCHIACCIATA CLAMOROSA! C’è anche il fallo di Clark. 🔗 Leggi su Oasport.it
Approfondisci con queste news
? GAME DAY ? Euroleague 25/26 | Round 13 Maccabi Rapyd Tel Aviv 18:00 Aleksandar Nikolic Hall, Belgrado Live on Sky Sport & Now Tv #insieme #ForzaOlimpia - facebook.com Vai su Facebook
Tensioni al corteo di protesta contro la partita Virtus #bologna-Maccabi Tel Aviv, azionati gli idranti Vai su X
LIVE | MACCABI TEL AVIV VS OLIMPIA MILANO: DIRETTA 1Q 22-27 AL 10' - Shields apre le marcature, Booker raddoppia sulla testa di Sorkin 0- Da pianetabasket.com
Eurolega, Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano LIVE su Sky Sport Basket - Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a risollevarsi in Europa contro il Maccabi Tel Aviv, al momento fanalino di coda in Eurolega. Scrive sport.sky.it
Diretta/ Maccabi Tel Aviv Milano (risultato 25-27) video streaming tv: Olimpia avanti! Eurolega, 26 novembre - Diretta Maccabi Tel Aviv Milano streaming video tv, oggi mercoledì 26 novembre 2025: orario e risultato live della partita nella Eurolega di basket. Scrive ilsussidiario.net