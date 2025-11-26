LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 41-40 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | grande equilibrio nel secondo quarto
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 44-42 Blatt glaciale dalla lunetta. 42-42 Booker schiaccia in libertà. 42-40 Brissett segna un solo libero. 41-40 Shields non sbaglia dalla lunetta. 41-38 Festival delle triple e ancora Walker brucia la retina dall’arco. 38-38 PIPPO RICCI! Ancora la risposta dell’azzurro. 38-35 Partita clamorosa di Lonnie Walker, che è già a 16 punti. 35-35 Bella azione di Milano e Ricci firma la tripla del pareggio. 35-32 Dentro il libero di Walker. 34-32 Walker si protegge con il corpo dalla pressione di Nebo e segna con il fallo del lungo milanese. 32-32 Lavy appoggia al vetro il pareggio. 🔗 Leggi su Oasport.it
