LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 25-27 Eurolega basket 2026 in DIRETTA | termina il primo quarto

27-27 Lavy non sbaglia dalla lunetta. Non solo fallo di Ricci, ma addirittura viene punita la spinta e viene dato fallo antisportivo. Decisione senza senso degli arbitri. Gioco subito fermo con Rayman finito a terra dopo un durissimo contatto con Lavy. Gli arbitri hanno fischiato in maniera incomprensibile fallo a Ricci. FINISCE IL PRIMO QUARTO! Si è segnato tantissimo in questi primi dieci minuti e Milano rimpiange il non aver sfruttato l'allungo ad inizio partita, con la squadra di Poeta che ha toccato anche il +10. 25-27 Sfortunata Milano. Il tiro di Shields gira sul ferro ed esce, mentre quello di Blatt fa lo stesso ma entra.

