CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-21 LeDay si protegge benissimo sotto canestro e Milano scappa sul +10. 11-19 Brooooks! Tripla dall’angolo dell’americano. 11-16 Tripla di Santos che prova a riavvicinare il Maccabi. 8-16 Arresto e tiro classico di Bolmaro. Si muove solo la retina per l’argentino. Confermata la decisione. Il canestro non è valido. Timeout in campo con gli arbitri che stanno rivedendo se il canestro di Bolmaro è valido. L’argentino ha preso il rimbalzo dopo un errore di Ellis, con il tiro del britannico che non sembra aver colpito il ferro e dunque erano scaduti i 24 secondi. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Maccabi Tel Aviv-Olimpia Milano 11-21, Eurolega basket 2026 in DIRETTA: ottimo avvio della squadra di Poeta