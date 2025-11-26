LIVE Italia-Svizzera Europei curling 2025 in DIRETTA | scontro diretto forse decisivo per la semifinale
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera, gara valida per la settima giornata del round robin degli Europei di curling maschile. Gli azzurri sfidano gli elvetici in un match che potrebbe spalancare le porte delle semifinali al team guidato da Joel Retornaz. Gli elvetici inseguono la squadra italiana ad una vittoria di distanza, ed un eventuale KO significherebbe terminare di sicuro alle spalle della compagine tricolore. 🔗 Leggi su Oasport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
#Italia, il presidente della #FIGC Gabriele #Gravina: «Dimissioni senza #Mondiali? Non c'è una norma. Se ne era già parlato dopo la Svizzera» Vai su X
Tesla protagonista di una promozione Black Friday in Svizzera: ricariche gratis al Supercharger per ben 3 anni: e in Italia? Niente da fare purtroppo. https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-ricariche-gratis-supercharger-3-anni-promo-black-friday-svizzera-84371 - facebook.com Vai su Facebook
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto decisivo per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it
LIVE Italia-Danimarca, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: vincere per continuare a sperare - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale di Italia- Si legge su oasport.it
Europei: Italia femminile quasi fuori, la Turchia rimonta nel finale. Gli uomini vincono ancora (5 su 6) - La squadra guidata da Stefania Constantini perde anche contro la Turchia e incassa la quarta sconfitta in sei incontri agli Europei in corso a Lohja ( ... Come scrive eurosport.it