LIVE Italia-Svizzera 8-9 Europei curling 2025 in DIRETTA | vittoria all’ultimo tiro per gli elvetici
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 21:03 Si chiude qui la nostra DIRETTA LIVE testuale di Italia-Svizzera. Grazie per aver seguito l’evento in nostra compagnia. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di serata. 21:01 Sconfitta indolore per gli italiani, che vengono ripresi in seconda posizione proprio dagli elvetici. Scozia che continua la marcia a punteggio pieno. 21:00 Incredibile. Tiro pazzesco di Schwarz, che aveva solo la possibilità di passare tra la selva di guardie in modo millimetrico, per poi bocciare la stone azzurra e piazzare i tre punti. 🔗 Leggi su Oasport.it
