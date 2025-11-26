LIVE Italia-Svizzera 8-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti azzurri nel nono end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 20:40 Iniziato il decimo e decisivo end. Svizzera che chiuderà la partita tirando l’ultimo sasso. DECIMO END 20:36 NON SBAGLIA JOEL! 2 punti azzurri! Italia-Svizzera 8-6 ad un end dal termine. 20:34 Hit and run non riuscito all’elvetico, che lascia un punto italiano con Retornaz che può firmare il secondo. 20:32 Runback monumentale di Retornaz, che toglie le castagne dal fuoco. Fatti fuori i due punti elvetici, ed ora abbiamo due stone italiane a punto. 🔗 Leggi su Oasport.it

