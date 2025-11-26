LIVE Italia-Svizzera 6-6 Europei curling 2025 in DIRETTA | pareggio elvetico dopo otto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 20:28 Peccato. Sbagliamo un’altra doppia bocciata stavolta con Mosaner. 20:26 Due punti svizzeri a metà end con Arman che riesce stavolta ad aprire il gioco eliminando le guardie. 20:23 Errore di Arman, che manca la doppia bocciata. 20:21 Iniziata la fondamentale nona mano in cui gli azzurri potranno contare sull’ultimo tiro. NONO END 20:15 Non sbaglia Schwarz. Italia-Svizzera 6-6 dopo otto end. 20:13 Non riesce il delicato hit and roll a Retornaz. 🔗 Leggi su Oasport.it
