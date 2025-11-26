LIVE Italia-Svizzera 3-4 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti elvetici dopo sei end
SETTIMO END 19:38 Non possiamo evitare i due punti avversari. Italia-Svizzera 3-4 dopo sei end. 19:36 Due pietre elvetiche a punto ben distanziate tra loro per evitare la doppia bocciata. 19:34 Mosaner sbaglia il runback bocciando soltanto la guardia avversaria. Occasione per gli svizzeri. 19:33 Arman rimuove due delle tre guardie laterali poste dalla Svizzera. 19:32 Doppia bocciata degli elvetici che eliminano le due guardie azzurre.
