LIVE Italia-Svizzera 3-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel quinto end

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 19:29 Si riprende dopo la consueta pausa di metà gara. SESTO END  19:22 Con l’ultima stone il nostro skip non rischia e si accontenta di marcare il punto. Italia-Svizzera 3-2 a metà gara. 19:20 Joel sfiora la doppia bocciata con il primo tentativo. 19:18 Retornaz è obbligato a siglare un solo punto dal gioco degli avversari, a patto che non si inventi una nuova doppia bocciata. 19:16 Mosaner ne rimuove due con una solida bocciata. 19:15 Eccellente doppia bocciata di Yannik Schwaller, che spazza via altre due stone italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it

live italia svizzera 3 2 europei curling 2025 in diretta punto azzurro nel quinto end

© Oasport.it - LIVE Italia-Svizzera 3-2, Europei curling 2025 in DIRETTA: punto azzurro nel quinto end

Scopri altri approfondimenti

live italia svizzera 3LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto forse decisivo per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Da oasport.it

LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: 4-8, le azzurre si arrendono nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Scrive oasport.it

Cerca Video su questo argomento: Live Italia Svizzera 3