LIVE Italia-Svizzera 3-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | punto azzurro nel quinto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 19:29 Si riprende dopo la consueta pausa di metà gara. SESTO END 19:22 Con l’ultima stone il nostro skip non rischia e si accontenta di marcare il punto. Italia-Svizzera 3-2 a metà gara. 19:20 Joel sfiora la doppia bocciata con il primo tentativo. 19:18 Retornaz è obbligato a siglare un solo punto dal gioco degli avversari, a patto che non si inventi una nuova doppia bocciata. 19:16 Mosaner ne rimuove due con una solida bocciata. 19:15 Eccellente doppia bocciata di Yannik Schwaller, che spazza via altre due stone italiane. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
Tesla protagonista di una promozione Black Friday in Svizzera: ricariche gratis al Supercharger per ben 3 anni: e in Italia? Niente da fare purtroppo. https://auto.everyeye.it/notizie/tesla-ricariche-gratis-supercharger-3-anni-promo-black-friday-svizzera-84371 - facebook.com Vai su Facebook
La nostra panchina, realizzata in Svizzera con materiali riciclati, trova ora casa al Museo Civico di Palazzo della Penna di #Perugia. Un simbolo concreto di dialogo e collaborazione traSvizzera eItalia nell’ambito del progetto #InCamminoConLaSvizzer Vai su X
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto forse decisivo per la semifinale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA- Da oasport.it
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: 4-8, le azzurre si arrendono nel finale - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Grazie a tutti per averci seguito. Scrive oasport.it