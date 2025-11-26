LIVE Italia-Svizzera 2-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | pareggio elvetico nel terzo end

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 19:00 Ed invece visto il martello posseduto negli end pari proviamo a fare il punto per mantenere questo piccolo grande vantaggio. 18:59 Soltanto una stone svizzera in casa e null’altro. Italia che potrebbe optare per una nuova mano nulla. 18:58 Solida bocciata di Arman che pulisce la casa dalle pietre avversarie. 18:56 Inizia il quarto end in cui l’Italia avrà a disposizione l’ultimo tiro. QUARTO END  18:49 Mano giocata bene dagli elvetici, con Retornaz che non può evitare i due punti rossocrociati. 🔗 Leggi su Oasport.it

