LIVE Italia-Svizzera 2-2 Europei curling 2025 in DIRETTA | mano nulla nel quarto end
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 19:12 Possiamo far leva ancora una volta sull’ultimo sasso. 19:10 Siamo nel corso del quinto end della penultima partita del round robin degli azzurri. QUINTO END 19:07 Mano nulla. Si resta sul 2-2 dopo quattro end. 19:06 Hit an roll errato da Schwarz, con la stone che finisce fuori dai cerchi. Possiamo scegliere la mano nulla per conservare il martello anche nel quinto end. 19:04 Svizzera che ci obbliga a siglare un punto occupando la casa con due pietre ben distanziate tra di loro. 🔗 Leggi su Oasport.it
