LIVE Italia-Svizzera 2-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti azzurri nel secondo end

Oasport.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

18:43 Tripla bocciata ben eseguita dagli elvetici, risponde Arman con la doppia. Non ci sono pietre in casa. 18:40 Siamo nel corso del terzo end. Svizzera che potrà contare per la prima volta sull'ultimo tiro. TERZO END 18:36 Con la sicurezza della semifinale gli azzurri scelgono di provare la giocata rischiosa. Accantonato il semplice draw Retornaz opta per una difficile doppia bocciata! La giocata riesce e ci sono due punti italiani! Italia-Svizzera 2-0 dopo il secondo end.

