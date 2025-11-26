LIVE Italia-Svizzera 2-0 Europei curling 2025 in DIRETTA | due punti azzurri nel secondo end
LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-SVEZIA DI CURLING DALLE 8.00 LA DIRETTA LIVE DI ITALIA-DANIMARCA DI CURLING FEMMINILE DALLE 13.00 18:43 Tripla bocciata ben eseguita dagli elvetici, risponde Arman con la doppia. Non ci sono pietre in casa. 18:40 Siamo nel corso del terzo end. Svizzera che potrà contare per la prima volta sull'ultimo tiro. TERZO END 18:36 Con la sicurezza della semifinale gli azzurri scelgono di provare la giocata rischiosa. Accantonato il semplice draw Retornaz opta per una difficile doppia bocciata! La giocata riesce e ci sono due punti italiani! Italia-Svizzera 2-0 dopo il secondo end.
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling 2025 in DIRETTA: scontro diretto forse decisivo per la semifinale
LIVE Italia-Svizzera, Europei curling femminile 2025 in DIRETTA: 4-8, le azzurre si arrendono nel finale
Svizzera-Italia 2-0: gli elvetici volano ai quarti - L'Italia nel primo tempo non riesce a entrare in partita e la Svizzera domina il possesso palla, avanzando il suo baricentro con il trascorrere dei minuti.